Presidente Balcázar: Nosotros vamos a buscar consenso y poder trabajar, no tengo mucho tiempo

El presidente interino José Balcázar, precisó que durante su gestión se priorizarán temas puntuales, entre ellos, elecciones transparentes, estabilidad económica y lucha contra la criminalidad. Asimismo, descartó un indulto para Pedro Castillo y que personas con ideologías izquierdistas se instalen en Palacio de Gobierno.

“El asunto aquí es (…) darle tranquilidad al país para que las elecciones sean de las más limpias, para que todo el país recupere su verdadero sentido democrático, una estabilidad adecuada, un régimen económico que siga marchando por sus propios cauces, trabajar con el Banco Central de Reserva ver el problema de la seguridad del país”, dijo.

“No tenemos mucho tiempo, no estamos pensando en ningún tipo de indultos (para el expresidente Pedro Castillo), como se dijo ayer, por ejemplo. No estamos trabajando en hacer izquierdismo en Palacio de Gobierno, eso ya no existe, esos conceptos de izquierda quedaron en el siglo XVIII”, manifestó categórico el jefe de Estado Interino.

MINISTRA DE ECONOMÍA

Respecto de la continuidad de los ministros de Estado, Balcázar Zelada manifestó que tendrá que evaluar si es que “alguno merece quedarse” en su puesto. En específico, se refirió a la situación de la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, con quien dijo se reunirá en breve para conocer directamente sus puntos de vista sobre la materia.

“Voy a tener que evaluarlos a los señores ministros y si alguno que merece quedarse, los invitaremos para que continúen. En el caso de la ministra de Economía, vamos a conversar con ella, cuáles son sus puntos de vista y sobre esa marcha nosotros vamos a buscar un consenso y poder trabajar, como le digo no tengo mucho tiempo para estar haciendo ensayos de cambios de Gabinete”, finalizó.