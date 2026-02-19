César Campos analiza la elección de José María Balcázar como presidente interino

José María Balcázar Zelada es el actual presidente interino del Perú, tras ser elegido presidente del Congreso de la República, su asunción al cargo se dio por sucesión constitucional luego de la censura y destitución de su predecesor, José Jerí Oré.

Obtuvo 64 votos en segunda vuelta, superando a la congresista María del Carmen Alva, quien alcanzó 46 votos. Su mandato está previsto para completar el periodo actual hasta el 28 de julio de 2026.

El nuevo mandatario, tiene 83 años, lo que lo convierte en el presidente más longevo en la historia del país al asumir el cargo.

¿Qué esperar de su mandato?

Sobre su elección, para el analista político César Campos, “Esta transición es uno de los saltos al vacío político más grandes que ha dado nuestro país en por lo menos en los últimos 40 años. Y esto hay que tomarlo de verdad con mucha seriedad, dado que hay dos contextos en que se está analizando lo ocurrido lamentablemente anoche con la elección del señor José María Balcázar como nuevo titular del Poder Ejecutivo”.

“La primera respecto a lo que son sus palabras, sus promesas, sus ofertas, el señalar de que va a hablar con Julio Velarde, va a respetar el modelo económico, que no va a tratar por el momento, como ha dicho él casi subrayándolo el tema de los indultos. referido al caso del golpista Pedro Castillo”, señala el analista.

Para Campos: “El segundo aspecto es el contexto de sus fletadores políticos. El caso del señor Valdemar Cerrón ingresando a Palacio de Gobierno al costado del señor Balcázar (…) es el tema preocupante. Ya sabemos que los hermanos Cerrón son comunistas convictos y confesos, preparados en Cuba”.

Cabe señalar que, Balcázar ha manifestado que su gestión se centrará en mantener una política monetaria sana y evaluar la permanencia del actual gabinete ministerial mientras el país se encamina a las Elecciones Generales programadas para abril.