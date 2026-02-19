Presidente Balcázar descarta otorgar indulto a Pedro Castillo: Tiene un proceso en la Corte Suprema

El presidente José Balcázar descartó anoche que un indulto a Pedro Castillo forme parte de la agenda de su gobierno, afirmó que el exmandatario tiene un juicio en curso que aún debe enfrentar y que la justicia debe actuar con autonomía ante los cargos contra el exgobernante.

"No está en agenda ningún tipo de indulto por el momento. Estamos trabajando y lo que yo sé (es) que el presidente tiene un proceso penal; que siga su curso y nosotros estaremos atentos para que se cumplan los plazos", dijo a su llegada a Palacio de Gobierno.

VOTOS DE LA IZQUIERDA

"No se trata de que yo lo quiera indultar. Tiene un proceso que está siguiendo en la Corte Suprema", precisó el mandatario Balcázar Zelada, de la bancada Perú Libre, ante las preguntas de una posible voluntad de liberar al exmandatario que intentó dar un golpe de Estado.

José Balcázar descartaba así a versiones de un supuesto ofrecimiento de su parte de indultar a Castillo Terrones a cambio de votos de las bancadas de izquierda para poder ganar la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso y con ello la jefatura de Estado interina.

JUICIOS DE PEDRO CASTILLO

El expresidente fue sentenciado en primera instancia a más de 11 años de prisión por su fallido golpe de Estado en 2022. Además, enfrenta investigaciones por presuntos actos de corrupción y un reciente pedido de inhabilitación política por parte del Poder Legislativo.