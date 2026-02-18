Enrique Castillo, analista político: “Tenemos candidatos mejores que José Jerí”

El Parlamento nacional tendrá que elegir este miércoles 18 entre cuatro propuestas para un nuevo titular del Congreso, quien asumirá de manera automática el cargo dejado por José Jerí tras su censura. Al respecto, Enrique Castillo, analista político, opina sobre los postulantes oficializados en el Legislativo.

Castillo mencionó que “sucedió lo inevitable” y que ahora hay cuatro candidatos, de los cuales dos podrían tener posibilidades: Maricarmen Alva y Humberto Acuña. “Tenemos algo mejor que José Jerí y eso es lo importante en este momento”, explicó.

Maricarmen Alva y Humberto Acuña: opciones viables

Añadió que, en cuanto a Maricarmen Alva, “tiene la capacidad de dirigir el gobierno y la honestidad, pero tiene mucha antipatía en la población y en el sector político”, manifestó Enrique Castillo. Además, precisó que, en el caso de los postulantes de izquierda, no puede haber dos del mismo partido en la Mesa Directiva. “Por eso creo que Balcázar no puede ser elegido, porque sería un despropósito”, dijo.

Añadió que, desde su punto de vista, “nadie en el Congreso, de la mayoría de las bancadas, va a querer que la izquierda tome el control del Congreso ni de la Presidencia de la República. Creo que esto se limita a una competencia entre Maricarmen Alva y Humberto Acuña”.

Ernesto Álvarez como premier

Para Enrique Castillo, Ernesto Álvarez Miranda es “un gran jurista, pero pésimo primer ministro” y opinó que lo que ha hecho es tener la función de un “abuelito tratando de cuidar a su nieto que está haciendo no solo travesuras y malcriadeces, sino cosas que no debía hacer”. Calificó de “lamentable” la justificación que hizo de Jerí sobre que la única lección que debió sacar es “no ir con capucha a un chifa en la noche”.

Añadió que lo que debe hacer José Jerí es “revisar todo su comportamiento político y las posibilidades de seguir en este rubro. El problema de Jerí no fue la capucha, fueron sus negociaciones, amistades, las actitudes que tenía; un cúmulo de cosas que nos hemos ido enterando y que para él tendrá que seguir enfrentándolas”, finalizó.