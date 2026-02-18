Percepción ciudadana tras la salida de José Jerí: ¿Qué opinan los peruanos?

En medio de la creciente ola de inseguridad que vive el Perú, el Congreso alcanzó los votos necesarios para censurar a José Jerí del Gobierno, provocando su salida inmediata de la presidencia. Ante esta situación, un equipo de Buenos Días Perú salió a las calles de Lima para conocer la percepción de los ciudadanos sobre la decisión tomada por el Parlamento.

Durante un recorrido por Puente Nuevo, los conductores de transporte público expresaron su opinión sobre la salida de Jerí Oré y exigieron al próximo mandatario elegido por el Legislativo que priorice la lucha contra la delincuencia, que a diario afecta a la población.

Otra de las percepciones ciudadanas fue una fuerte crítica hacia el Congreso, ya que, según las encuestas realizadas en los últimos meses, el Perú ha contado con los peores parlamentarios de su historia, lo que ha provocado un alto nivel de rechazo hacia esta institución.

¿QUIÉN REEMPLAZARÁ A JOSÉ JERÍ?

Tras la aprobación de la censura contra José Jerí, el Legislativo deberá elegir entre las cuatro listas presentadas para reemplazarlo en el Gobierno. Entre los nombres que suenan para llegar a la presidencia están: Héctor Acuña, María del Carmen Alva, Edgar Reymundo y José María Balcazar. La decisión se tomará este miércoles 18 a las 6:00 p.m.