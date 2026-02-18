Víctor Andrés García Belaúnde: "Alva tiene mejores pergaminos y honestidad comprobada"

El Congreso de la República decidió censurar a José Jerí el pasado martes 17 de febrero, tras conocerse los encuentros del expresidente con empresarios chinos. Ante esta situación, el Legislativo debe elegir a un nuevo representante que dirija al país hasta la elección de un nuevo presidente.

Víctor Andrés García Belaúnde, excongresista, señaló que la situación actual es complicada y que “hay una desconfianza absoluta de nuestras autoridades” por haber elegido “de manera errónea” a José Jerí. Añadió que, a su parecer, Maricarmen Alva sería la opción que tiene los “mejores pergaminos y honestidad comprobada” para dirigir al país hasta que se elija al nuevo presidente.

¿Vacancia o censura?

Respecto a la controversia sobre si José Jerí debía ser censurado o vacado, el excongresista señaló: “Yo que he estado 25 temporadas en el Parlamento, según la costumbre y los usos, José Jerí nunca dejó de ser parlamentario, de tal manera que le correspondía una censura, no una vacancia”, manifestó.

Maricarmen Alva como posible presidenta interina

García Belaúnde destacó que la parlamentaria de Acción Popular es quien podría llevar al país con tranquilidad hasta la elección del nuevo presidente: “Ya ha sido presidenta del Congreso durante un año (…) Creo y confío que tendrá la capacidad para sostenerse, ser transparente, responsable de sus actos y conducirá al país hacia el nuevo gobierno en una transición tranquila, sin sobresaltos ni sorpresas”.

Respecto a los avances que podría hacer el nuevo presidente de transición, García Belaúnde enfatizó que, con este corto tiempo, “no se puede hacer mucho”; solo “poner orden y trabajar con total transparencia, hacer los ajustes al gobierno, tratar de no burocratizar más a las entidades públicas y seguir trabajando con lo que está en camino. La idea es no paralizar al país”, finalizó.