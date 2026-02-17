Jaime de Althaus sobre situación de José Jerí: “Lo que corresponde es la vacancia, no la censura”

Este martes 17 de febrero, el Congreso de la República debatirá las mociones de censura contra el presidente de transición José Jerí. Al respecto, el analista político Jaime de Althaus explicó la situación política del mandatario, asegurando que “lo que corresponde es la vacancia, no la censura”.

De Althaus subrayó que esta postura ha sido respaldada por la Asociación de Constitucionalistas del Perú, quienes se pronuncian a favor de la vacancia en lugar de la censura. “El mandatario no es un presidente encargado, es un presidente transitorio, en el sentido de que accede al cargo por sucesión presidencial (…) y tiene todas las funciones de un presidente de la República, por lo tanto, le corresponde el procedimiento de la vacancia”, destacó el analista.

Dos funciones en diferentes poderes del Estado

El analista también abordó la controversia sobre la posibilidad de que una persona ocupe dos cargos en diferentes poderes del Estado. Explicó que José Jerí no puede ser presidente del Ejecutivo y del Congreso simultáneamente, ya que esto violaría el principio de separación de poderes establecido en la Constitución. “Mantiene nominalmente la calidad de congresista. En la figura normal, este presidente transitorio solo convoca elecciones y, una vez elegido el nuevo presidente, regresa al Congreso. Por eso debe mantener su calidad de congresista, pero funcionalmente es el presidente de la República”, aclaró.

De Althaus también alertó sobre las consecuencias de censurar a un presidente, asegurando que dañaría la imagen internacional del país. “Sería una arbitrariedad sin nombre y digna de una ‘republiqueta bananera’ destituir al presidente solo con 34 votos, lo que podría ocurrir si se opta por la figura de la censura”, agregó.

Campaña electoral

El analista político también señaló que la actual campaña electoral está influyendo en la situación, pues muchos políticos y candidatos buscan destacarse por ser más radicales en su postura contra el presidente, con el fin de ganar votos. A pesar de esto, De Althaus reconoció que Jerí ha tenido comportamientos que no son compatibles con la dignidad del cargo, aunque destacó que hasta el momento “no se le ha probado nada”. En este sentido, el analista sugirió que si se decide vacar o censurar a Jerí, debería optarse por la fórmula propuesta por Víctor Andrés García Belaúnde: “si van a vacarlo o censurarlo, hay que hacerlo una vez que sea proclamado el presidente electo”, concluyó.