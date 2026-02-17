Ministro de Justicia asegura que no hay indicios de actos irregulares del presidente Jerí

El ministro de Justicia, Walter Martínez, se pronunció sobre las mociones de censura presentadas contra el presidente José Jerí, por sus reuniones con empresarios chinos, que se verán hoy en un pleno extraordinario en el Congreso.

En diálogo con Buenos Días Perú, el titular del sector argumentó que la figura de la censura no es la pertinente para evaluar la conducta del jefe de Estado. "La censura es una figura contemplada en el reglamento del Congreso para la Mesa Directiva y por actos que se refieren al manejo interno del Congreso. Para los supuestos actos que se cometan en el ejercicio de la función presidencial existe otra figura que es la vacancia", explicó.

Martínez sostuvo que los cuestionamientos contra Jerí carecen de sustento y se basan en suposiciones. "Vamos al hecho en sí que ha detonado todas estas especulaciones, porque en buena cuenta son especulaciones, son suposiciones. Los indiciosos son una sucesión de hechos, que nos llevarían a la determinación de la configuración de un acto irregular, de un acto ilícito, de un acto ilegal", señaló, e insistió en que no se ha configurado causal alguna para la declaración de incapacidad moral.

Defiende contrataciones en Palacio y perfil de colaboradoras

Sobre las contrataciones de jóvenes que laboran en Palacio de Gobierno, Martínez indicó que el debate debe centrarse en el cumplimiento de requisitos. "Todas las instituciones del Estado tienen su oficina de recursos humanos donde se analiza el perfil de las personas que van a ser contratadas", afirmó.

Asimismo, el titular de justicia reveló que una de las colaboradoras cuestionadas participó con él en operativos nocturnos en San Juan de Lurigancho y Ate Vitarte, como parte del estilo de trabajo del presidente.

Destaca logros en seguridad pese a crisis política

El ministro resaltó los avances en materia de seguridad durante la gestión de Jerí, como el paquete de decretos legislativos para combatir la criminalidad, la creación del subsistema de extorsión y nuevas figuras como la detenencia compartida. "Los índices de criminalidad revelan que hay una tendencia a la baja", puntualizó, defendiendo la gestión de Jerí Oré en medio de la crisis política que enfrenta.