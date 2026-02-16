Presentan proyecto de ley para retiro de la AFP: sería el noveno y permitiría sacar hasta S/22 mil

Tras confirmarse el octavo retiro de la AFP, en el Congreso se estaría elaborando un proyecto de ley para un nuevo desembolso. Ante esta situación, el experto en finanzas de la Pacífico Business School, Jorge Carrillo, analizó el escenario en Buenos Días Perú.

En declaraciones, Carrillo recordó que hasta el momento los ciudadanos no han dispuesto completamente de sus ahorros. “El retiro del año pasado aún no ha terminado (…) Ni siquiera se han desembolsado las 4 UIT y ya estamos entrando a la carrera para otro”, señaló.

Además, el especialista manifestó que se estima que se retirarían más de 20 mil millones de soles de las cuentas de los aportantes de la AFP. “Se calcula que se retirarán más de 24 mil millones de soles. Este proceso aún no concluye y terminará en la segunda quincena de mayo”, precisó.

RECOMENDACIONES SOBRE EL NUEVO PROYECTO

De aprobarse el proyecto de ley que permita un noveno retiro de las AFP, Jorge Carrillo compartió una serie de recomendaciones y pidió a los ciudadanos disponer de su dinero solo si atraviesan un momento económico complicado o se encuentran sin empleo.