Enrique Castillo sobre Jerí: "Lo están complicando sus amigos con todas sus declaraciones"

El Congreso de la República realizará un pleno extraordinario este martes 17 de febrero, para debatir la moción de censura contra el presidente José Jerí, por sus reuniones extraoficiales con empresarios chinos.

El analista político Enrique Castillo calificó como "penosa" la entrevista que Jerí concedió a Milagros Leiva, señalando que el mandatario repitió los mismos argumentos y cayó en nuevas contradicciones, al afirmar que no conocía al "tío Johnny" pese a que formó parte de una comisión investigadora donde esa persona figuró como testigo.

Por su parte, el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini), Max Anhuamán, cuestionó la falta de preparación del presidente para enfrentar el tema y comparó esta situación con la falta de inteligencia predictiva que también se evidencia en la lucha contra la criminalidad.

"Es una falla total nuevamente de inteligencia. Una mínima básica de este señor, al que conocen como tío Johnny, va a reflejar de quién estamos hablando. Estamos hablando de una persona que tiene investigaciones, que ha sido investigada en el Congreso", sostuvo.

Contradicciones de Jerí

Enrique Castillo enfatizó que las contradicciones del mandatario se ven agravadas por las declaraciones de personas cercanas a él, como el tío Jhonny, el traductor y una colaboradora que admitió recibir pagos en efectivo sin contrato en el Congreso. "Aquí no hay políticos u oposición que lo estén complicando, lo están complicando sus amigos con todas sus afirmaciones", señaló.

Asimismo, el analista advirtió que a diferencia de la vacancia contra Dina Boluarte, en este caso no se requiere un delito comprobado sino una decisión política, y que la permanencia de Jerí podría ser "una apuesta demasiado audaz y demasiado complicada".

Descartan inestabilidad y perfiles para eventual transición

Tanto Castillo como Anhuamán coincidieron en que una eventual salida de Jerí no generaría inestabilidad, ya que el proceso electoral está en manos de organismos autónomos y la seguridad depende de las fuerzas armadas y policiales.

Sobre posibles sucesores, Castillo mencionó a María del Carmen Alva, Roberto Chiabra, Gladys Echaíz y el general Williams, destacando que "son gente más seria que Jerí y ya con eso tenemos muchísimo". Ambos analistas insistieron en la necesidad de priorizar la inteligencia preventiva y la limpieza en el sistema judicial y policial para enfrentar la crisis de inseguridad.

Castillo sobre pena de muerte y jueces sin rostro

Al ser consultado sobre la pena de muerte, Castillo dijo que "es un tema bien crítico y yo siempre he sido partidario de la pena de muerte, pero también soy realista en el sentido de que son temas que es muy difícil poner en vigencia, porque simplemente estamos dentro de un sistema del cual no es tan fácil salir".

Sobre el retorno de jueces sin rostro, el analista político califica de que será "difícil" porque efectivamente ese sistema del que estamos hablando termina dándole la vuelta al tema y anulando los juicios. "Necesitamos darle protección a los fiscales y a los jueces, pero necesitamos antes que eso una limpieza en los focos policiales, porque tampoco hay que generalizar. Nosotros tenemos una buena policía y tenemos también, elementos policiales o oficiales que toman decisiones desacertadas como la que estamos viendo hoy día", puntualizó.