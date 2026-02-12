Hugo Guerra revela que existen intereses en el Congreso para vacar a José Jerí

Tras conocerse que faltan pocas firmas para llamarse a un pleno extraordinario para determinar la continuidad de José Jerí en Palacio de Gobierno, el analista político, Hugo Guerra, reveló en Buenos Días Perú que la destitución del presidente respondería a un conflicto de intereses que existiría en el interior del Congreso para hacerse con el Gobierno del país.

“Recién se solicitará el pleno extraordinario, no es automático (…) La Mesa Directiva debe evaluar la convocatoria del pleno, pero se debe seguir un trámite (…) Promover las propuestas de censura y vacancias. Entonces, faltan cosas pendientes (…) Hay un juego de intereses, que ahí están las bancadas, el toma y gana y las negociaciones”, mencionó.

Además, el especialista enfatizó que José Jerí no puede ser vacado, ya que, de acuerdo al artículo 190 de la Constitución Política, señala que el mandatario solo puede dejar el puesto si está incapacitado para ejercer el cargo en Palacio de Gobierno. “En este momento, hay actitudes poco éticas, pero no son bases legales (para vacarlo)”.

¿QUIÉN PODRÍA REEMPLAZAR A JOSÉ JERÍ?

Ante una eventual salida de José Jerí del Poder Ejecutivo, Hugo Guerra enfatizó que los legisladores deberían llegar a un acuerdo para convocar a elecciones y así poder elegir a los nuevos integrantes de la Mesa Directiva, a pocas semanas de las votaciones 2026.