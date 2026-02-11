Romy Chang analiza caso sobre presunta red de prostitución en el Congreso

Luego de que Isabel Cajo, amiga de Andrea Vidal, diera su descargo en Combutters sobre un vínculo en una presunta red de prostitución en el Congreso, la abogada penalista Romy Chang analizó la situación y las consecuencias que se podrían tener.

Durante una entrevista en Buenos Días Perú, la especialista mencionó que el Parlamento se encuentra en el ojo de la controversia por las imputaciones reveladas meses atrás por diversas féminas, quienes serían las víctimas en el caso que fue archivado.

“Debemos determinar si ha habido un mal uso de los fondos del Congreso o un mal comportamiento en el ámbito de la prostitución por parte de los congresistas (…) Las señoritas son víctimas en los hechos, porque estamos hablando de un posible homicidio”, mencionó la jurista.

CONTRATACIONES CUESTIONADAS EN EL LEGISLATIVO

La abogada penalista también se pronunció sobre las contrataciones cuestionadas de las féminas en el Parlamento, asegurando que se habrían cometido una serie de accionares ilícitos. Cometidos por los integrantes del Legislativo. “Es un delito contra la administración pública porque se habría favorecido a personas que no tienen la capacidad para realizar las labores del puesto de trabajo (…) Es un delito que tiene un indicio”.

Finalmente, Romy Chang enfatizó que las autoridades de justicia, en medio de las investigaciones por el caso del crimen contra Andrea Vidal, podrían solicitar un allanamiento en el Congreso; sin embargo, se tendría algún tipo de miedo para realizar esta acción. “Se podría ingresar a realizar un allanamiento en el Parlamento, pero poco de eso hemos visto (…) Quizás existe un temor (del Ministerio Público) de meterse con el Congreso”.