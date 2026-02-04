Ciro Castillo llega al GORE Callao rodeado de gran cantidad de simpatizantes

Desde los exteriores del Gobierno del Callao se reporta gran tensión por el nuevo intento de Ciro Castillo para retomar su cargo como gobernador regional del Callao, posición que actualmente la ejerce Edita Vargas como gobernadora encargada.

Castillo llegó en una camioneta oscura rodeada de simpatizantes, así como la presencia de un fuerte contingente policial. La gran cantidad de seguidores pugnaban por ingresar y pasar el cordón policial, llevando pancartas y lanzando arengas en apoyo al funcionario.

El pasado lunes Ciro Castillo Rojo intentó ingresar al Gobierno Regional del Callao para retomar su puesto como máxima autoridad, luego de la decisión judicial que anula la prisión preventiva en su contra por el caso ‘Los socios del Callao’, pero no le permitieron el ingreso y tuvo que retirarse del lugar.

Cabe destacar que la investigación por organización criminal y colusión agravada a Ciro Castillo continúa, pero el proceso lo afrontará en libertad.

NO SE AFERRA AL CARGO

Por otro lado, Edita Vargas, gobernadora encargada, respondió ante la prensa sobre la negativa a permitir el ingreso de Ciro Castillo al GORE Callao, y dijo que no se está aferrando al cargo, pero enfatizó que “todo tiene que darse en un proceso adecuadamente”. Luego, los consejeros regionales del Callao hicieron una conferencia de prensa donde dieron el respaldo a la decisión judicial y a la restitución de Ciro Castillo como gobernador de la provincia constitucional.