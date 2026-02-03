Keiko Fujimori no descarta retorno de los "jueces sin rostro"

Ante la cifra de que en el Perú mueren diez personas al día producto de la inseguridad ciudadana, candidatos presidenciales de diversos partidos han presentado sus propuestas para enfrentar la criminalidad.

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, señaló que tomará "todas las decisiones para devolverle el orden a los peruanos", incluyendo el despliegue de las Fuerzas Armadas en las fronteras y en el control de los penales.

Asimismo, la construcción de nuevos penales y la expulsión inmediata de extranjeros indocumentados o que cometan delitos. No descartó el regreso de los jueces sin rostro. "Si tenemos que volver a los jueces sin rostro, también se hará", dijo.

Propuestas de López Aliaga

Por su parte, el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, propuso reasignar el presupuesto que se destina a PetroPerú para potenciar la inteligencia policial y dar "chuponeo legal" a la institución. Además, planteó que los criminales capturados en flagrancia sean enviados a un régimen de aislamiento especial en la selva peruana.

Refuerzo policial y acción inmediata en calles

Desde Avanza País, el candidato y general en retiro José Williams Zapata indicó que priorizará la acción inmediata en las calles con inteligencia e investigación. Su plan incluye reclutar entre 20 mil y 25 mil nuevos policías para mejorar las capacidades operativas. "Estamos pensando que con 20 a 25 mil agentes podemos mejorar nuestras capacidades", afirmó.

Elección en manos del votante

Estas propuestas representan algunas de las principales apuestas de los candidatos presidenciales para contrarrestar el crimen, un tema que se ha posicionado como central y urgente en la campaña electoral. La decisión sobre qué plan de seguridad implementar quedará en manos del electorado durante los comisiones del 12 de abril.