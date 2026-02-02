Martín Ojeda sobre inseguridad en el transporte urbano: “la situación en el sector aún es delicada”

Martín Ojeda, representante del gremio de transportistas, señaló que aún la inseguridad aqueja a los transportistas en este primer mes del 2026, aunque señaló que el Gobierno ha presentado avances como establecer la reserva de nombre, la iniciativa de hacer denuncias y crear corredores seguros, pero añadió que aún esperan que las políticas en torno al tema de inseguridad en el transporte deben mejorarse.

ENERO CON EL PIE IZQUIERDO

De acuerdo a Mario Arce, presidente de la Asociación de Mototaxistas, precisó que la siniestralidad bajó un poco en su sector a mediados de 2025, pero en el mes de enero la situación empeoró. “Comenzamos en enero con un asesinato en Breña y otro en San Juan de Lurigancho, con balaceras, entonces ha comenzado a resurgir este tema y nos preocupa”, explicó y añadió que, pese a las conversaciones con las autoridades, “no hay eficacia”.

Cabe destacar que el general de la Policía, Óscar Arriola, aseguró que este primer mes de enero ha sido el de la cifra más baja de homicidios, sin embargo, algunos especialistas han rechazado esa afirmación. Al respecto, Martín Ojeda indicó que no hubieran hecho una paralización si enero hubiera iniciado en “buenos términos”, además, explicó que luego del paro la policía comenzó a reaccionar y agarrar bandas nuevamente. “Respeto la posición del general PNP Arriola, pero no la comparto porque, lamentablemente, la situación está muy delicada en el transporte urbano”, dijo.

PLACAS DE PAPEL

En otro momento, los entrevistados resaltaron un problema que aún no tienen solución, pues las normas de las placas están vigentes, pero no se están poniendo en práctica. “La norma de la placa delantera existe, la de nuevas placas con mejor contraste para ser más legibles existe, la norma de dos ocupantes en moto está vigente, pero no se dan. Estamos en el país de lo que no se da”, enfatizó.

Además, añadió que muchos están circulando con placas “hechas de cartulina”, incluso falsas. Ante ello, la conductora Claudia Chiroque hizo un llamado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones porque falta fiscalización y placas, algo necesario ante la creciente inseguridad en la capital y en el país.