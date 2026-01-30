Milagros Leiva en Panamericana Televisión: "Sin Rodeos" marcará la pauta en la campaña electoral

En medio de gran expectativa, la periodista Milagros Leiva estrena su programa “Sin Rodeos” en Panamericana Televisión, su debut será este 1 de febrero a las 10 de la noche.

El enfoque del espacio estará centrado en entrevistas sobre temas y personajes de la coyuntura, sin lugar a dudas el programa marcara la pauta en la campaña electoral.

ENTREVISTAS INCISIVAS

El retorno de la destacada periodista ha sido saludado por sus seguidores, pues lo hace en un momento crucial, cuando se necesita conocer la propuesta de los candidatos.

El programa seguramente se posesionará en la preferencia del público, por las entrevistas incisivas y la información exclusiva que siempre maneja y brinda Milagros Leiva.