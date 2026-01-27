Congreso: Comisión de Fiscalización cita a ministro del Interior por caso 'Chifagate'

Con once votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, la Comisión de Fiscalización del Congreso acordó el último lunes 26 de enero, citar a los ministros del Interior, Vicente Tiburcio, y de Energía y Minas, Luis Bravo.

El ministro Tiburcio deberá informar sobre la reunión extraoficial entre el presidente José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang, mientras que Bravo explicará la situación de la central hidroeléctrica Pachachaca 2, obra a cargo de una empresa de Yang que solicita postergar su entrega hasta 2029.

La congresista Ariana Orué indicó que la citación al ministro Tiburcio se realizaría con celeridad, posiblemente esta misma semana, una vez que el presidente de la comisión de Fiscalización defina la fecha exacta.

Secuencia de hechos y moción de vacancia

De acuerdo a información periodística, la empresa Hidroeléctrica América SAC, propiedad de Yang, envió al Ejecutivo el 23 de diciembre un documento solicitando postergar la entrega de la obra desde mayo de este año hasta mediados de 2029. Tres días después, se concretó la reunión entre el presidente Jerí y el empresario.

La congresista Luque ratificó el impulso de una moción de censura contra Jerí, buscando reunir firmas para un pleno extraordinario. Segundo Montalvo de Perú Libre, impulsor de una moción de vacancia, señaló que el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, podría convocar dicho pleno sin necesidad de las 78 firmas.

Postura del presidente del Congreso

Sin embargo, Rospigliosi se mostró en contra de censurar o vacar al jefe de Estado y recalcó que no puede convocar por iniciativa propia. "Yo no puedo convocar, solo puede convocar el presidente o 78 firmas", dijo.

Impacto en popularidad presidencial

La controversia ha tenido un impacto medible en la percepción de la ciudadanía. Según una reciente encuesta de Datum, la aprobación del presidente Jerí cayó del 58% al 41%, mientras que su desaprobación escaló del 30% al 49%.