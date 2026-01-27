Especialistas discrepan sobre salida de José Jerí: ¿vacancia o censura?

La moción de vacancia contra el presidente del Perú, José Jerí, fue presentada formalmente ante el Congreso de la República, lo que reactivó el debate político y jurídico sobre el procedimiento que debería aplicarse para evaluar su permanencia en el cargo. La iniciativa fue impulsada por el congresista de Perú Libre, Segundo Montalvo, y cuenta con el respaldo de parlamentarios de su bancada, así como de Juntos por el Perú, el Bloque Democrático Popular, la Bancada Socialista y algunos legisladores no agrupados.

La propuesta, sin embargo, ha sido cuestionada por especialistas en derecho constitucional, quienes sostienen que, debido a que José Jerí asumió la Presidencia por su condición de titular del Parlamento, el mecanismo correspondiente no sería la vacancia presidencial, sino la censura. Este criterio se apoya en una norma aprobada durante el gobierno transitorio de Valentín Paniagua, la cual señala que quien asume la conducción del Estado en estas circunstancias no deja de ser miembro del Congreso.

Debate constitucional sobre la permanencia de José Jerí en el cargo

Esta interpretación ha sido rebatida por otros juristas, que advierten un posible conflicto con el principio de separación de poderes si se mantiene una doble condición entre el Ejecutivo y el Legislativo. En ese sentido, el expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, señaló que quien ejerce la Presidencia de la República adquiere plenamente todas las prerrogativas del cargo, sin importar la forma en que llegó a él, por lo que sí correspondería aplicar la vacancia, la cual requiere un mínimo de 87 votos.

El exmagistrado también alertó sobre las eventuales consecuencias políticas de una eventual salida de José Jerí del cargo, ya que ello implicaría la recomposición de la Mesa Directiva del Congreso en un contexto electoral sensible, lo que podría afectar el clima de gobernabilidad. Por ahora, tanto la moción de vacancia como las seis iniciativas de censura permanecerán sin debate hasta que se convoque a un pleno extraordinario o se inicie la próxima legislatura en marzo.