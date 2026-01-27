Elecciones 2026: Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori lideran encuestas de Datum

A diez semanas de los comicios, el escenario electoral empieza a mostrar movimientos relevantes. La más reciente medición de Datum revela cambios en el orden de preferencias presidenciales y confirma que, pese a la dispersión del voto, dos candidaturas se mantienen al frente de la contienda, en un contexto marcado por altos niveles de indecisión y voto en blanco.

Según el estudio, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, conserva el primer lugar con 11.7% de intención de voto, seguido por Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, con 8%. En la tercera ubicación se mantiene Carlos Álvarez, con 5.7%, mientras que la principal novedad es el ascenso de Alfonso López Chau, de Ahora Nación, quien alcanza 4.6% y desplaza a Mario Vizcarra, de Perú Primero, del cuarto puesto.

Encuesta Datum: indecisos y outsiders marcan la recta final

El crecimiento de López Chau ha sido descrito como gradual y sostenido desde diciembre, aunque limitado por su bajo nivel de conocimiento público: solo el 23% de los peruanos afirma identificarlo. En paralelo, el estudio advierte que el voto aún no está definido para una porción significativa del electorado: el 25.9% declara que votaría en blanco y el 36.4% no ha decidido su preferencia presidencial ni para el Senado Nacional.

El comportamiento del votante sugiere que la campaña aún tiene margen para reconfigurarse de cara a las Elecciones 2026. Datum señala que el 51% de los ciudadanos toma su decisión tras observar debates y entrevistas, lo que abre espacio para cambios conforme se intensifique la exposición de los candidatos. Además, el 65% manifiesta preferencia por figuras nuevas en política, aunque condiciona esa opción a perfiles con liderazgo, autoridad y sin cuestionamientos por corrupción.

En el ámbito legislativo, la intención de voto para el Senado Nacional es encabezada por Renovación Popular y Fuerza Popular, seguidos por Somos Perú y Alianza para el Progreso. La encuesta fue realizada a nivel nacional a 1,202 personas y presenta un margen de error de ±2.8%, en un momento clave de la campaña, cuando el electorado empieza a definir su decisión rumbo a las urnas.