Jerí acudirá hoy a Comisión de Fiscalización para responder por reuniones con empresarios chinos

El presidente interino José Jerí, se presentará este miércoles 21 de enero ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, para responder por las reuniones que sostuvo con empresarios chinos.

Desde las 2:00 p.m. el jefe de Estado responderá ante el grupo de trabajo y aclarará la situación que lo compromete en reuniones extraoficiales con empresarios chinos en un chifa, una tienda y en Palacio de Gobierno.

Agenda de comisión

En la agenda se abordarán tres temas, primero deberá aclarar la reunión con el empresario Zhihua Yang en el chifa de San Borja el pasado 26 de diciembre. El segundo punto es brindar información sobre el encuentro extraoficial en el market Capón en último 6 de enero.

Finalmente, el último punto de la agenda es que el mandatario aclare y brinde información detallada sobre las reuniones entre el empresario chino Ji Wu Xiandong, involucrado en la presunta organización criminal "Los Hostiles de la Amazonía", dedicada al tráfico ilegal de madera.

Empresario con restricción acudió a Palacio

Cabe resaltar que, a Ji Wu Xiandong le dictaron 24 meses de prisión preventiva en 2024, medida que fue variada por detención domiciliaria y pese a tener esta restricción ingresó a Palacio de Gobierno.