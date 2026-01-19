Candidato presidencial Paul Jaimes propone retirar al Perú de la CIDH

El candidato presidencial por el partido Progresemos, Paul Jaimes, anunció que su primer acto de gobierno será presentar la denuncia para retirar al Perú de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Durante su participación en el segmento "Candidato con Esquina de la TV" de Panamericana Televisión, Jaimes argumentó que el tribunal limita la soberanía jurídica del país en materia penitenciaria y de seguridad.

"Es por ello y muchas razones más que el partido Progresemos como primer acto político va a presentar la denuncia del retiro de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque nosotros debemos defender nuestra soberanía jurídica en favor de millones de seres humanos de bien", declaró el aspirante.

Cómo realizaría el proceso

El candidato explicó que, tras la decisión ejecutiva, se presentaría la propuesta al Congreso y, de ser aprobada en ambas cámaras, volvería al Ejecutivo para su elevación a la Corte. El proceso completo tendría un plazo de un año, durante el cual el presidente podría ratificar o desistir de la denuncia. "En un plazo de un año volver al Poder Ejecutivo si me ratifico o no en el retiro de esta competencia", agregó.

Cuestiona a López Chau y Mario Vizcarra

Durante la entrevista, Jaimes también cuestionó la habilitación de otros candidatos con antecedentes penales, como Alfonso López Chau y Mario Vizcarra, preguntándose si una persona que estuvo presa puede "defender a la ciudadanía en contra del crimen organizado".

Partido animalista y propuesta contra agresores de animales

Cabe resaltar, que Progresemos se define como el primer partido ecologista y animalista de América Latina y propone, entre otras medidas, modificar el Código Penal para endurecer las penas contra los agresores de animales.