Disculpas presidenciales no frenan el descenso en la aprobación de Jerí

La aprobación del presidente interino José Jerí registró una nueva caída y se ubicó en 51 %, luego de que se difundieran imágenes que lo muestran ingresando encapuchado a un restaurante en San Borja durante la madrugada del domingo 26 de diciembre. El hecho generó cuestionamientos públicos sobre la transparencia de la reunión, realizada con un empresario de origen chino, y reavivó el debate sobre los estándares de conducta que deben regir a la más alta autoridad del país.

Horas después de la difusión del primer video, el mandatario se pronunció mediante un mensaje grabado desde su despacho, difundido en las redes oficiales de la Presidencia. En el registro, Jerí reconoció su error y ofreció disculpas públicas al país por haber ingresado al local con el rostro cubierto, admitiendo que esa conducta dio pie a suspicacias y dudas sobre su comportamiento. Sin embargo, la aparición de nuevas imágenes, reveladas por dos programas dominicales, reforzó la percepción crítica en parte de la ciudadanía.

Aprobación presidencial confirma tendencia a la baja, según encuestas

De acuerdo con el análisis de Datum, el descenso ya no puede atribuirse al margen de error estadístico, sino que confirma una tendencia negativa en la evaluación de la gestión presidencial. La desaprobación es más marcada en el sur del país, mientras que la aprobación se mantiene relativamente más alta entre los sectores jóvenes, aunque disminuye progresivamente conforme aumenta la edad de los encuestados. Pese a ello, el presidente aún conserva respaldo en algunos segmentos de adultos mayores.

Especialistas y voces ciudadanas coinciden en que, si bien las disculpas son un gesto relevante, resultan insuficientes frente a la necesidad de esclarecer el contexto y los motivos de reuniones no informadas oficialmente. Aunque desde algunos sectores del Congreso de la República se han mencionado iniciativas de vacancia, analistas consideran que esa alternativa no sería prudente en un escenario de transición, a pocos meses del cambio de mando y del inicio del proceso electoral. No obstante, subrayan que la popularidad del mandatario no lo exime de rendir cuentas ni de cumplir con los principios de transparencia que exige su investidura.