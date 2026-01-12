Rafael Belaunde propone crear grupo de inteligencia para combatir la extorsión y sicariato

Durante la presentación oficial de la plancha de su partido, el candidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaunde, advirtió a los delincuentes que en un eventual gobierno suyo solo tendrían dos opciones: "cana o bala".

"Los que no son peruanos, que se vayan y los que son peruanos, que cambien... van a ir a la cárcel, al penal de La Viuda que vamos a hacer a 4650 metros sobre el nivel del mar o estarán sepultados a dos metros bajo tierra", dijo Belaunde sobre criminales y extorsionadores.

Anuncio de grupo especial de inteligencia

Como parte de su estrategia de seguridad, el aspirante presidencial anunció la creación de un grupo especial de inteligencia contra el sicariato y la extorsión. "Nuestra promesa a partir del primer día de gobierno es instaurar lo que fue el GEIN contra el terrorismo, un grupo especial de inteligencia dedicado y liderado por el presidente de la República", afirmó. Este equipo tendría una base en Las Palmas y sería una herramienta clave para combatir el crimen organizado.

Defiende uso de armas

El candidato se refirió también al ataque que sufrió el 2 de diciembre, rechazando las versiones que lo calificaron como un hecho "armado" o simulado. "Ha quedado claramente establecido que ha sido un atentado... Yo me he defendido como es el derecho de cualquier persona que padece de una amenaza extorsiva", precisó Belaunde.

Respaldo de MVLL

En el mismo acto, el candidato a la primera vicepresidencia, Pedro Cateriano Bellido, señaló que durante la inscripción del partido recibieron el respaldo simbólico del premio Nobel Mario Vargas Llosa.