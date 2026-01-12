Enrique Valderrama ratifica su propuesta de impulsar una política nacional de austeridad

El candidato presidencial del Partido Aprista, Enrique Valderrama, se ratificó en su propuesta de impulsar una política nacional de austeridad, cuyo objetivo principal es reducir el presupuesto del Congreso de la República y recortar a la mitad el sueldo del presidente.

"Me reafirmo absolutamente, una política nacional de austeridad y no solo del Congreso de la República. Creo que el sueldo del presidente también tiene que ser reducido, sin duda a la mitad por lo menos", declaró Valderrama.

Cuestiona a aumento de sueldo presidencial

El candidato señaló que el jefe de Estado debería percibir una remuneración que no supere los 15 mil soles, tal como ocurría históricamente, y cuestionó el incremento dispuesto durante el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte.

"Yo creo que el presidente debería ganar sobre los S/ 15 mil como históricamente ha sido. Me parece un exceso absoluto, sobre todo porque fue una reforma hecha por una presidente absolutamente impopular", agregó.

Reducción de sueldos y beneficios de congresistas

Valderrama también propuso reducir a la mitad el sueldo y los beneficios de los parlamentarios, iniciativa que, dijo será presentada por su bancada después de las elecciones generales. Argumentó que el presupuesto del Congreso, que en 2011 era de S/ 350 millones, hoy supera los 1,400 millones, una cifra que calificó como "absolutamente absurda". Su propuesta busca reducirlo a, por lo menos, S/ 700 millones.

Habla sobre denuncia de Zumaeta

Respecto a la denuncia interna presentada en su contra por el candidato aprista al Senado, César Zumaeta, Valderrama restó importancia al hecho. El postulante aseguró que el tema ya fue superado y que la acusación por incluir candidatos invitados de manera extemporánea no pasaría de ser una opinión personal de un militante del partido.