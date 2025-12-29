Ministro del Interior lidera operativos de control de identidad en SJL y Santa Anita

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, lideró la madrugada de este lunes 29 de diciembre, operativos de control de identidad realizados por al menos 200 policías en los distritos de San Juan de Lurigancho y Santa Anita.

"Hemos hecho todo un planeamiento para este año y lo que viene del próximo año, seguir con estos operativos de controles territoriales en todo Lima y Callao, en todas las zonas declaradas en estado de emergencia", mencionó Tiburcio.

Durante el operativo de control de identidad también se encontró a una persona con requisitorias. El ministro del Interior estuvo acompañado del titular de Transportes, Aldo Prieto, verificando cómo se desarrolla la diligencia en San Juan de Lurigancho.

Despliegue y verificación en SJL

En el distrito de San Juan de Lurigancho, Tiburcio detalló que se ha hecho un despliegue en tres zonas, entre ellas la parte alta de Huáscar, haciendo un rastrillaje y verificando la documentación de los ciudadanos.

"Estos operativos van a ser en forma permanente. Estamos haciendo control de identidad tanto de vehículos, de personas, si algunos autos tienen orden de captura por distintas autoridades e igualmente vamos a ir a la zona baja de Zárate", agregó.