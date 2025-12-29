Familiares de Pedro Castillo postularán a Cámara de Diputados y Senado en Elecciones 2026

Cuatro familiares del expresidente Pedro Castillo, actualmente condenado por el intento de golpe de Estado, han sido inscritos como candidatos al Congreso para las próximas elecciones generales 2026.

A través del partido Juntos por el Perú, liderado por el congresista Roberto Sánchez, postulan la cuñada Yenifer Paredes como diputada por Cajamarca, los hermanos Irma y José Castillo para diputada y senador respectivamente, y el sobrino Cledin Vásquez Castillo como diputado por el Callao.

Defensa e indulto de Castillo

De acuerdo a Iber Maraví, exministro y vocero de Castillo, el objetivo de esta movida es lograr una defensa política del exmandatario desde el legislativo. "Hay un programa de seis puntos […] dentro de los cuales está la libertad […] nosotros como gobierno, porque vamos a ganar el Gobierno, vamos a indultar al presidente", afirmó Maraví. El plan incluiría también impulsar una Asamblea Constituyente para una nueva constitución.

Estrategia electoral de "bolsones de votos"

Alejandro Rospigliosi, abogado especialista en derecho electoral, analizó que el partido estaría utilizando a los familiares para captar votos en regiones con afinidad a Castillo. "Los partidos políticos han cogido a sus familiares para tratar de hacer esos 'bolsones electorales' […] no tienen mayor mérito que ser familiares consanguíneos del señor Castillo", señaló Rospigliosi.

Rospigliosi recordó que no es la primera vez que familiares de políticos encarcelados buscan ingresar al Congreso para obtener beneficios. La candidatura del propio Pedro Castillo, quien inicialmente tenía la intención de liderar la lista al Senado, quedó sin efecto tras ser condenado por el delito de conspiración para la rebelión.