APP debe casi S/20 millones y sus acreedores son los Acuña: César, sus hijos y la UCV

El partido Alianza para el Progreso (APP) registra una deuda cercana a los 20 millones de soles por créditos y cuentas comerciales. Lo que provoca mayor polémica no es el monto, sino quiénes aparecen como acreedores: el propio César Acuña, sus hijos —también parte del partido— y la Universidad César Vallejo, propiedad de la familia.

Consultado sobre el tema, Acuña Peralta afirmó que no existe nada irregular en prestarle dinero a su partido.

“No es malo que un fundador o un grupo de personas puedan aportar o puedan prestar para que el partido se mantenga vigente", dijo. Además señaló que se trata de recursos de origen legal.

“El dinero que se ha aportado al partido son dineros lícitos, producto de mi trabajo de hace muchos años de mi vida. Ahí está pues la mala leche, justo ahora en época de campaña", sostuvo.

Analistas han advertido que, con esta modalidad, APP accede a más fondos privados de los que permitiría el financiamiento regulado por ley.

“Si cambié Trujillo… estoy preparado para cambiar el país”

En declaraciones públicas, Acuña insistió en que tiene capacidad para gobernar. “Yo sí puedo decir: si cambié Trujillo, cambié La Libertad, estoy preparado para cambiar el país", enfatizó.

Sin embargo, esa afirmación generó rechazo entre trujillanos consultados, quienes cuestionaron su desempeño como alcalde y gobernador.

“Veo un desorden tremendo, una inseguridad… el hombre que tiene plata como cancha no puede invertir”, mencionó un residente. “Acá en Trujillo hay calles huecas. Inútil", declaró otro ciudadano.

Como se recuerda, la fórmula presidencial de Alianza para el Progreso está integrada por Jessica Tumi (primera vicepresidencia) y Alejandro Soto (segunda vicepresidencia).