“No hay plan de seguridad ciudadana y las comisarías están colapsadas”, advierte Pérez Rocha

El general en retiro Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía Nacional, advirtió en Buenos Días Perú que la crisis de infraestructura policial refleja una ausencia total de planificación. “Lo lamentable es que el Ejecutivo no se preocupa por el mantenimiento de la célula básica de la policía, que son las comisarías”, afirmó.

Según explicó, los censos realizados por el INEI revelaron el deterioro de estos establecimientos. “Tuvimos hasta seis censos de situación de las comisarías. El último fue en 2018, pero la prevención está dejada de lado”, señaló.

Faltan policías y no hay recursos básicos

Pérez Rocha precisó que las comisarías no cuentan ni con la mitad del personal mínimo. “Con la justa llegan a 40 o 50 efectivos. No hay ni siquiera personal para cubrir el servicio de calle”, dijo.

Además, cuestionó la falta de herramientas y recursos elementales: “Uno tarda cinco o seis horas para poner una denuncia por robo común… no hay papel para imprimir. Aspiramos a tener grandes cosas cuando no hay ni papel bond ni computadoras en una comisaría”.

El exjefe policial recordó que existe un fondo específico para Fuerzas Armadas y Policía. “Tenemos un presupuesto asignado que sobrepasa los 2000 millones de soles. Pregunta simple: ¿qué cosa ha adquirido la policía si no compra patrulleros?”, cuestionó.

Asimismo, indicó que el país no cuenta con plan de seguridad ciudadana vigente. “He sido cuatro años secretario técnico del CONASEC. Mientras estuve yo se hizo el plan 2010, 2011, 2012. Desde que me fui ya no hicieron plan”, narró.

“No tenemos plan. De tal manera que los alcaldes y jefes de región no pueden formular planes en sus jurisdicciones”, añadió.

“Nos faltan 70 mil policías y no tenemos detectores para celulares”

Pérez Rocha consideró incoherente priorizar consultorías mientras la Policía carece de lo mínimo. “Nos están faltando 70,000 policías. No tenemos medios ni equipamiento de primera línea. No tenemos ni detectores para ubicación de celulares de extorsionadores”, lamentó.

“Escuché al ministro decir que en 24 horas tendremos resolución para expulsión del país. Ojo, no se le puede expulsar, porque eso requiere coordinación con el país de destino… trasladar un solo venezolano cuesta $2000. ¿De dónde sacamos esa plata?”, añadió.