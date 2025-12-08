Élice sobre estado de emergencia: "Parece que no está funcionando porque el problema es más agudo"

Los homicidios en el Perú van en aumento. De acuerdo a datos difundidos por el diario La República, tomando en consideración información del analista de datos, Juan Carbajal, en base a cifras del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), el gobierno de José Jerí tiene hasta el momento la tasa más alta de crímenes (5,56).

En diálogo con Buenos Días Perú, el exministro del Interior, José Elice, indicó que no se puede responsabilizar a Jerí, porque estás cifras son resultados de un proceso que consiste en el crecimiento sostenido de los niveles de criminalidad en el país.

"Tiene muchas explicaciones, empezando por problemas en la propia Policía Nacional, la sofisticación de las organizaciones criminales que van aprendiendo a enfrentar a la PNP o adelantarse u organizarse mejor para cometer crímenes, y no responde a decisiones individuales, sino a orgánicas porque son varias personas que se organizan para cometer crímenes aprovechando los niveles de inseguridad y de ineficiencia en algunos aspectos en las fuerzas del orden", dijo.

Estado de emergencia no funcionaría

Mencionó que se ha recibido con curiosidad e interés los decretos de estado de emergencia del actual gobierno; sin embargo, "parece que no está funcionando porque el problema es más agudo, sostenido y no lo estamos viendo en su dimensión real".

Falta de un plan

Sobre el control territorial, indicó que hace referencia al plan de El Salvador y hay mucha fantasía porque el éxito del plan de Bukele se aplica en un país con 5 o 6 millones de habitantes y en comparación con nuestro país, Bukele ha tenido un plan.

"Necesitamos un plan, esto no es improvisado. El plan de control territorial de El Salvador contiene elementos que tienen motivaciones para no cometer crímenes. Como nuestro país es más diverso hay que zonificar planes en Lima o zonas donde hay mayor concentración de criminales", manifestó.

Concentración de crímenes por extorsión

Élice indicó que hay que concentrarnos en aquellos lugares o situaciones donde está la mayor concentración de liderazgo y crimines por extorsión. "Ahora que se acercan las fiestas, el microcrimen se va a intensificar", agregó.

Trabajo conjunto e intervenciones

Resaltó que en 7 meses, el presidente Jerí no va a poder la cambiar la situación y hay que entender que este un problema que se debe enfrentar juntos. "Lo enfrentamos juntos o no vamos a poder superarlo", expresó.

"Necesitamos un plan muy claro de intervenciones, intensificando las fortalezas que tiene la Policía Nacional como para diseñar operaciones, pero se necesita liderazgo, estar detrás, coordinar con los altos mandos y jefes policiales y unidades especializadas de la PNP. Cuando uno lidera, la policía se compromete y soy testigo porque fui ministro del Interior", aseveró.