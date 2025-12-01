Elecciones 2026: partidos políticos realizaron sus elecciones internas este domingo

Más de 370 mesas de votación se instalaron en diversas sedes para las elecciones primarias de los partidos Renovación Popular y APRA, donde se definirían los candidatos definitivos para las elecciones presidenciales y de parlamentarios de 2026.

Mientras estos partidos optaron por elecciones abiertas, otras organizaciones como Fuerza Popular eligieron la modalidad de delegados para ratificar sus listas. "Son más de 100 delegados los que vamos a elegir y ellos tendrán la decisión de ratificar esta propuesta de plancha presidencial", explicó Miguel Torres, candidato a segundo vicepresidente del partido naranja.

En las elecciones apristas participaron militantes históricos que buscan la reactivación del partido, con una votante destacando sus más de 55 años de inscripción en la organización. "Para mi esto es muy importante para sopear si vamos a pasar la valla del 5%", dijo.

Participación de líderes políticos

Rafael López Aliaga, acudió a votar en las elecciones internas de Renovación Popular, donde su lista era la única en competencia. "En nuestro caso, la gente voluntariamente viene a votar sin pagar multa, se llama amor, se llama pasión", declaró el líder político.

Mientras que el actual alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, también participó acompañado del burgomaestre de La Molina, describiendo el proceso como "una fiesta democrática" previa a las elecciones del próximo año. Al cierre de edición, la lista encabezada por Enrique Valderrama se imponía sobre Javier Velásquez Quesquén y Jorge del Castillo en las internas apristas.