Claudia Chiroque cuestiona versión de José Jerí sobre denuncia por abuso sexual: “Hay cosas que no cuadran”

La entrevista que Beto Ortiz realizó al presidente José Jerí reavivó el debate sobre la denuncia por violación que enfrentó el mandatario a inicios de año. Tras la emisión, Claudia Chiroque, conductora de Buenos Días Perú, analizó punto por punto la declaración del jefe de Estado y fue enfática al señalar que su relato deja vacíos y contradicciones.

Durante la conversación con Ortiz, Jerí calificó la acusación como “el momento más grave” de su vida y aseguró que alguien quiso incriminarlo colocando malintencionadamente una prenda suya en la habitación donde ocurrieron los hechos. También afirmó que no estuvo en ese cuarto y que la persona responsable —hoy prófuga— habría manipulado la escena.

“No es ‘ese señor’, es su amigo”

Al retomar el análisis en vivo, Chiroque cuestionó el intento del presidente de distanciarse de Marco Cardoza, el hombre que lo acompañó la noche de Año Nuevo cuando se produjo la denuncia.

“No es el señor ese, es su amigo. ¿Qué hacían juntos? ¿Cómo va a pasar Año Nuevo con gente que no conoce? Hay varias cosas que no cuadran en la historia que él quiere vender”, comentó.

La periodista recordó que existen evidencias de cercanía entre Jerí y Cardoza, quien visitó Palacio en múltiples ocasiones. Asimismo, criticó que la investigación haya quedado archivada de manera temprana, pese a las dudas que persisten sobre los hechos.

“Varias diligencias no se hicieron por falta de pruebas o por deficiencias del sistema de justicia. No termina de responder sobre el bibidí encontrado en la habitación. Ese no es el punto central, pero sigue sin aclararlo”, añadió.

La “novia” que apareció y desapareció

Su compañera, Pamela Acosta, recordó otro elemento pendiente: la mujer que se presentó como supuesta novia del presidente y aseguró haber estado con él esa noche, lo que haría imposible que Jerí hubiera estado en otro cuarto. Acosta remarcó que nunca más se supo de ella.

Chiroque también cuestionó el comportamiento del presidente durante la entrevista. “En esta creación del personaje del presidente visible, cruza varias líneas. Ha dicho cosas que generan mayor suspicacia. No termina de contestar temas delicados”, afirmó.

Además, recordó que Jerí enfrenta otras acusaciones, entre ellas un presunto pedido de coima cuando integró la Comisión de Presupuesto y una denuncia de una empresaria por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

Un presidente que habla… pero no aclara

Si bien reconoció que es positivo que el mandatario dé entrevistas —a diferencia de Boluarte y Castillo que evitaban pronunciarse—, la comunicadora sostuvo que eso no basta.

“Está bien que salga al frente, pero a estas alturas tiene que parecernos insignificante que solo se siente a conversar. Hay muchos temas pendientes que no se resuelven con predisposición, sino con respuestas claras”, concluyó.