José Jerí sobre ampliación del Reinfo: "Un año me parece razonable"

El presidente interino, José Jerí, señaló el último domingo en entrevista exclusiva con Beto Ortíz, que considera como medida "razonable", la extensión por un año del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

"Me parece un (año). Me suena razonable", dijo el mandatario. En ese sentido, Jerí aseguró no estar a favor de la ampliación del Reinfo por dos años tal y como lo plantea la comisión de Energía y Minas del Congreso.

Familias dependen de actividad

El jefe de Estado, señaló que muchas familias en el país dependen de la minería. "Pese a que no estoy a favor de la medida hay una realidad que no se puede ocultar, hay familias que dependen de esa actividad", aseveró.

"Si el Estado, a través del Gobierno anterior, ya avanzó, digamos excluyendo por diferentes variables, no podríamos automáticamente volver hacia atrás", añadió el mandatario.

Postura sobre Betssy Chávez

Al ser consultado sobre situación de la asilada expremier Betssy Chávez, indicó que el Gobierno mantendrá su postura de no otorgar el salvoconducto y anunció que propondrá modificaciones al tratado.

"No puede negar su participación en el intento de golpe de Estado, no puede negarlo. En mayor o menor medida, ella participó. Pero si puede demorarme en emitir la decisión final, que es lo que estamos haciendo, porque vamos a presentar nuestra postura crítica y vamos a proponer modificaciones al tratado pertinente porque se ha distorsionado la figura del asilo como tal", puntualizó.