Denuncian a presidenta de aula por apropiarse de dinero para fiesta de promoción

Padres de familia del colegio Santísima Trinidad, en el Cercado de Lima, denunciaron públicamente a la presidenta del aula, por apropiarse dinero y por poner en riesgo la fiesta de promoción de los escolares.

En diálogo con Buenos Días Perú, los afectados explicaron que la mujer identificada como Claudia Ramos López, se apoderó con casi S/20 mil destinados para un full day y la fiesta de promoción que debía realizarse este sábado 22 de noviembre.

Sin embargo, 12 horas antes de realizar el paseo, la mujer llamó a cada uno de los padres indicando que el club suspendió la actividad por disposición municipal y una revisión del agua, incluso les dio un supuesto comunicado.

Empresa desmiente a madre

Tras realizar las indagaciones, los padres se comunicaron con la empresa y ellos les indicaron que realizaban sus actividades con normalidad. Por lo que salieron a desmentir lo dicho por Ramos, ya que la mujer solo hizo una reserva por la que pagó S/1 mil, dinero que pidió prestado a otra madre.

Piden devuelva dinero y recaudan fondos

Los padres indicaron que de la deuda de casi S/19 mil, la mujer solo ha abonado S/5 mil y pospone reiterativamente las fechas de reintegro del dinero, por lo que decidieron hacer pública la denuncia.