José Jerí: 58% aprueba su gestión como presidente de la República, según Datum

Tras cumplir un mes en el cargo como presidente interino de la República, José Jerí, registra un 58% de aprobación de la población a nivel nacional, de acuerdo a la última encuesta de Datum Internacional.

Según el sondeo publicado en el diario El Comercio, el mandatario solo tiene un 30% de desaprobación y un 12% no precisó opinión alguna. El nivel más alto de popularidad está en el norte del país y en Lima/Callao, donde obtiene el 63% y 62%, respectivamente.

Gestión de Premier y el Congreso

Por otro lado, solo un 23% de encuestados aprueba la gestión del premier Ernesto Álvarez, un 49% desaprueba su labor como presidente del Consejo de Ministros y un 28% prefiere no opinar al respecto.

En tanto, el Congreso de la República registra un 79% de desaprobación por parte de los entrevistados y solo obtiene un 15% de aprobación. Además, un 6% prefiere no opinar sobre la labor del parlamento.

Opinión sobre estado de emergencia

Sobre el estado de emergencia decretado en Lima y Callao, el sondeo revela que un 71% considera que no hay cambios, en comparación con un 27% que cree tiene resultados positivos, mientras que un 2% evitó responder la pregunta.

Ficha técnica

Cabe resaltar que, el estudio fue realizado del 9 al 11 de noviembre a 1 200 personas, entre ellos hombres y mujeres mayores de 18 a 70 años de todos los niveles socioeconómicos. El nivel de confianza del sondeo es de 95% y el margen de error es de +/- 2,8.