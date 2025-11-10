Betssy Chávez: "Un tercer estado asumirá custodia de asilados en embajada de México", señala excanciller

La noche del último sábado 8 de noviembre se activaron las alarmas en la Embajada de México en Lima, donde permanece asilada la expremier Betssy Chávez, ante versiones sobre un posible intento de fuga.

Migraciones aclaró que quien viajó a México fue la encargada de negocios Karla Ornelas, cuya salida se realizó dentro del plazo y tiempo otorgado por el Estado peruano tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.

El jurista Miguel Rodríguez Mackay explicó que "retirarse del Perú no es que sea una segunda medida. Retirarse del Perú es la medida que fluye como consecuencia de la ruptura". Agregó que el gobierno dio 72 horas para abandonar el país, pero aclaró que no se trata de una expulsión, sino de un procedimiento diplomático.

Futuro del asilo de Chávez

Según Rodríguez Mackay, tras la ruptura diplomática ya no existe representación de México en el país, por lo que los locales permanecerán intactos y las llaves deberán ser entregadas a un tercer estado designado y aprobado por México. Este tercer estado asumirá el resguardo y podrá acceder libremente a la sede, incluyendo la supervisión de la situación de quienes se encuentren en condición de asilado.

El jurista señaló que "es inoxerable que tiene que entregarse el salvoconducto" para Chávez, pues cualquier modificación a la Convención de Caracas de 1954 que evalúa Perú no sería retroactiva ni aplicable a su caso.

Decisión sobre asilo

Mientras tanto, el Estado peruano puede decidir cuándo otorgar o no el documento, existiendo una ventana para retomar el diálogo y restablecer relaciones diplomáticas, posibilidad que podría concretarse con nuevas autoridades.