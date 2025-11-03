Más de 2 100 homicidios se han registrado a nivel nacional en 2025 y extorsiones aumentaron un 18%

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció el último 2 de noviembre, la creación de una División de Investigación Especializada en Extorsiones, bajo la dirección del coronel PNP Víctor Revoredo. Esta iniciativa busca fortalecer las capacidades operativas de la Policía para enfrentar este delito que afecta a nuestro país.

"Hoy nace la división de investigación de extorsiones que simboliza nuestro compromiso firme con cada familia", dijo Tiburcio en conferencia de prensa. Durante la presentación se mencionaron datos estadísticos que evidencian el aumento de los delitos en lo que va del año en comparación con el 2024.

"En lo que va del año, en comparación al 2024 a nivel nacional, los homicidios se han incrementado en un 3%, tenemos registrado 2,118 homicidios. La extorsión ha crecido en un 18% a nivel nacional, 36% en Lima Metropolitana y 33% a nivel de la provincia constitucional del Callao", agregó el ministro.

Lucha contra corrupción dentro de la PNP

Tiburcio enfatizó que la lucha contra la criminalidad también se desarrollará dentro de la propia institución policial. "Tolerancia cero contra la corrupción, basta de corrupción dentro del seno de la Policía Nacional del Perú, nuestra lucha contra la criminalidad empieza también dentro de casa, con transparencia", dijo el titular del Mininter.

Revoredo habla sobre lucha contra corrupción

Cabe resaltar, que el liderazgo de la unidad estará a cargo del coronel Revoredo Farfán, quien resaltó la lucha contra la corrupción. "Acá las personas que traicionan nuestro querido uniforme, nuestros bienes jurídicos, no tienen cabida en nuestra institución y mucho menos en nuestro país. Traicionan las expectativas de nuestros ciudadanos", expresó Revoredo.