José Jerí descarta toque de queda en Lima y Callao: “No se está contemplando"

Tras una semana de haberse cumplido que el presidente José Jerí decretara el estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días, el mandatario utilizó sus redes sociales para informarle a la ciudadanía que se ha descartado plenamente un toque de queda.

Del mismo modo, en su cuenta de X, el jefe de Estado mencionó que este martes 28 de octubre compartirá a los peruanos, los resultados que han tenido luego de la medida que han impuesto, sin embargo, no descartó que puedan implementarse nuevas estrategias.

“Producto del trabajo de campo diario, y siempre escuchando las recomendaciones y críticas al diseño de nuestro actual Estado de Emergencia no se está contemplando aplicar el toque de queda. Una vez aprobadas las mejoras en la semana, daremos el reporte oficial de avances”, escribió el presidente.

ASESINATOS CONTINÚAN EN LIMA Y CALLAO

A pesar de la medida del Gobierno para reducir los índices criminales en Lima y Callao, los asesinatos continúan registrándose, por lo que, se espera medidas más efectivas por parte de las autoridades del Perú.