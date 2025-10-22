Ernesto Álvarez: “Nuestra tarea es garantizar unas elecciones libres y sin interferencias”

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, afirmó que el Gobierno cuenta con un tiempo limitado para enfrentar los principales desafíos del país: reducir la criminalidad, recuperar la estabilidad económica y garantizar un proceso electoral limpio para el próximo año. Durante su intervención, precisó que la exposición ante el Congreso de la República se centrará en los lineamientos generales que orientarán la gestión durante los meses restantes del actual periodo gubernamental.

Enfocados en la seguridad y la gobernabilidad

Álvarez subrayó que el Ejecutivo priorizará la lucha contra la inseguridad ciudadana, al considerar este tema como el eje principal de su corto mandato. En ese sentido, señaló que el objetivo inmediato es reforzar la acción del Estado frente al crimen organizado y asegurar condiciones de tranquilidad en todo el territorio nacional. “La Constitución nos exige presentar los lineamientos de gobernabilidad, y eso es lo que haremos esta tarde”, remarcó el premier.

El jefe del Gabinete recordó que el país se encamina hacia las elecciones generales de abril del próximo año, en las que la ciudadanía elegirá al nuevo presidente. En ese contexto, indicó que el rol del actual Gobierno es garantizar un proceso transparente, libre de presiones políticas y de interferencias externas, además de mantener la estabilidad institucional durante la transición.

Respecto a la labor del Congreso, Álvarez señaló que la evaluación de las leyes aprobadas recae en el Legislativo, aunque manifestó disposición para coordinar eventuales modificaciones a normas que dificulten la lucha contra la delincuencia. “El Ejecutivo no puede derogar leyes, pero sí trabajar con el Parlamento para ajustarlas cuando sea necesario”, puntualizó.