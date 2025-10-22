Mariano González sobre el estado de emergencia: “Se está actuando rápido, pero temo que sea puro show”

El exministro del Interior, Mariano González, expresó su escepticismo respecto al estado de emergencia decretado por el gobierno de José Jerí y consideró que, aunque la comunicación oficial ha sido rápida, el problema de fondo sigue sin abordarse de manera estructural.

“Hay un aspecto positivo que es el tema comunicacional. Se está viendo al gabinete responder al principal problema, que es la inseguridad, de manera rápida y célere. Pero el temor que tengo es que esto termine siendo puro show”, afirmó en diálogo con Buenos Días Perú.

González recordó que medidas similares en el pasado no generaron resultados sostenibles, y que la novedad de este decreto es “la intervención en penales y una serie de gestos políticos”. Sin embargo, sostuvo que lo importante será evaluar los resultados en las próximas semanas.

“Los estados de emergencia han generado expectativas positivas en su momento, pero la frustración es mayor cuando no hay resultados. Si esto solo busca paralizar las protestas, el escenario es mucho más delicado”, advirtió.

El exministro también planteó que la criminalidad organizada debe tratarse como un problema de seguridad nacional y no solo como un asunto del sector Interior.

“Las principales bandas que operan en el país están articuladas con grupos del extranjero. Se requiere que esto se enfoque con una mirada de defensa nacional”, sostuvo, señalando que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional debería asumir un rol más activo.

Respecto al sistema penitenciario, González respaldó el uso del polígrafo para el personal del INPE, aunque consideró que los cambios deben ir acompañados de una estrategia de inteligencia sólida liderada por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

“Este estado de emergencia es un intento, pero por sí solo no puede ser la estrategia. Se necesita un trabajo articulado de todos los sectores, con un liderazgo claro desde la inteligencia nacional”, precisó.