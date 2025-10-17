Premier anuncia que Lima se declarará en emergencia: “Se tomarán medidas concretas y eficaces”

En medio de la ola de inseguridad ciudadana que azota Lima, el premier Ernesto Álvarez desde Palacio de Gobierno anunció que en las próximas horas se tiene previsto declarar en estado de emergencia a la capital, producto al incremento de los casos criminales en la capital.

Durante sus declaraciones, el titular de la PCM aseguró que las acciones que se adoptarán por parte del Gobierno de José Jerí buscarán resultados concretos en la lucha contra la delincuencia, que día a día continúa arrebatando vidas inocentes.

“Anunciaremos la decisión del Gobierno de declarar en emergencia por lo menos Lima Metropolitana. A diferencia de otras ocasiones no será simplemente una declaratoria como otras ocasiones, sino que será acompañada de medidas concretas y eficaces”, mencionó.

CONTINÚAN TRABAJANDO POR EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN

De acuerdo al premier Ernesto Álvarez, el grupo que lo acompaña en el Ejecutivo trabaja constantemente para adoptar medidas puntuales en beneficio de la población, que exige cambios radicales para reducir la criminalidad en Lima. “Los ministros nos encontramos en sesión permanente”.