José Jerí lamenta muerte de manifestante en protesta: “Que las investigaciones determinen responsabilidades”

Tras confirmarse el fallecimiento de un manifestante en la protesta realizada por la Generación Z este último miércoles 15 de octubre, el presidente José Jerí, utilizó sus redes sociales para pronunciarse al respecto de este hecho.

A través de su cuenta de X, el mandatario hizo un llamado a las autoridades competentes para que puedan indagar el caso y se conozcan a los responsables que le arrebataron la vida a Eduardo Ruiz Sanz (32). Del mismo modo, envió un mensaje a los parientes de la víctima.

"Lamento el fallecimiento del ciudadano Eduardo Ruiz Sanz de 32 años. Fuerza a su familia en este momento. Que las investigaciones determinen con objetividad los hechos y responsabilidades", posteó el jefe de Estado.

CAUSA DEL FALLECIMIENTO

Aunque no se determina con exactitud la causa de la muerte de Ruiz Sanz, la congresista Ruth Luque no descartó que el deceso de la víctima haya sido producto a un impacto de proyectil. “Presuntamente por una bala a la altura del tórax”.