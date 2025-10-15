Ministro del Interior: “Necesitamos hacer un cambio para que los malos policías sean expulsados”

A menos de 24 horas de haber sido nombrado como nuevo titular del Ministerio del Interior (Mininter), Vicente Tiburcio, comentó a los medios de comunicación las acciones que buscará realizar en los próximos días.

En declaraciones, el exintegrante del GEIN hizo un llamado a la población, asegurando que desde el Mininter trabajarán en beneficio de los peruanos para devolverles la tranquilidad. Además, manifestó que se encuentran evaluando en hacer una reestructuración en la PNP.

“Le decimos a la ciudadanía que confíen en los buenos policías (…) La PNP día a día viene limpiando su casa, pero tenemos que ser más drásticos (…) Necesitamos hacer un cambio para que los malos policías se vayan expulsados de la institución. Se está evaluando (cambios en altos mandos), pero se respetará el proceso de la PNP”, declaró.

TIENEN COMO PRIORIDAD LUCHAR CONTRA LA DELINCUENCIA

Para nadie es un secreto que la delincuencia, le está ganando terreno a las autoridades del Gobierno, sin embargo, el ministro del Interior aseguró que su sector viene diseñando una serie de estrategias para disminuir las cifras criminales en el país. “Nosotros aplicaremos la ciencia, estrategia y técnica”.