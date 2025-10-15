Richard Arce sobre José Jerí: “Debe desmarcarse de las bancadas que lo pusieron en el poder”

A menos de una semana de haber asumido el cargo de presidente en reemplazo de Dina Boluarte y a muy pocos meses de realizarse las elecciones generales del 2026, el excongresista Richard Arce cuestionó el nombramiento de José Jerí en el Poder Ejecutivo, enfatizando que los comicios del próximo año no podrán ser transparentes.

“No veo (que garantizará las elecciones) porque está detrás Somos Perú, un partido altamente cuestionado. La señora Patricia Li, con antecedentes de corrupción. Los partidos políticos que cogobernaban con Dina Boluarte, hoy buscan lavarse la cara ante la población”, declaró.

Además, el exlegislador hizo un llamado al mandatario para que pueda dar un paso al costado de Somos Perú, con el propósito de que la ciudadanía pueda confiar en el trabajo que vaya a realizar en beneficio de los peruanos. “Esperemos que se desmarque de las bancadas que lo pusieron en el poder. Tiene que tener una actitud independiente”.

NO GENERA CONFIANZA EN LA POBLACIÓN

En medio de los cuestionamientos que recibió por su nombramiento en la presidencia, Richard Arce, aseguró que José Jerí genera una desconfianza en la ciudadanía, sin embargo, la percepción podría cambiar. “Jerí no genera una credibilidad, pero tiene la oportunidad de marcar una distancia con el Congreso con un mensaje a la Nación”.