Presidente José Jerí se reunirá hoy con alcalde de Lima y autoridades distritales en Palacio de Gobierno

El presidente de la República, José Jerí, convocó este martes 14 de octubre, a una reunión con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo y otras autoridades distritales a las 7:00 a.m. en Palacio de Gobierno.

Uno de los puntos que se tocarán en el encuentro con el burgomaestre capitalino y las demás autoridades ediles es consensuar medidas contra la criminalidad y la ola delincuencial que viene azotando a Lima.

Francis Allison se pronuncia

El alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, cuestionó la convocatoria del mandatario por medio de su cuenta de X (Antes Twitter) y señaló que no "es serio" que el Gobierno aún no designe al nuevo ministro del Interior.

"La lucha contra la delincuencia debe abordarse con firmeza y responsabilidad, no con un mecanismo mediático para darle legitimidad para alguien que no la tiene", manifestó Allison tras la convocatoria.

Alcaldesa de Surquillo espera atiendan pedidos

En tanto, la alcaldesa de Surquillo, Cintia Loayza, detalló que se encuentra desde temprano ante la convocatoria realizada. Ella espera que se pueda encontrar un conceso y el Jefe de Estado escuche los pedidos de su comuna.

Señaló que expondrá como alcaldesa la necesidad y articulación que deben tener todos los actores frente a la inseguridad ciudadana. "Es importante que el presidente lidere la lucha contra la inseguridad y y desde Surquillo tenemos una comisaría que se cayó el cielo raso", dijo.