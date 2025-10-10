Dina Boluarte se despide con mensaje interrumpido: esto fue lo que dijo

Después de haber sido vacada por el Congreso, la expresidenta Dina Boluarte se despidió del país con un mensaje televisado en el que negó haber cometido actos de corrupción, defendió su gestión y lanzó duras frases que generaron sorpresa incluso entre sus críticos. El discurso fue interrumpido abruptamente cuando aún no terminaba de hablar.

“La causal invocada para llevar adelante esta vacancia presidencial no configura la incapacidad moral que prevé nuestra Constitución. Lo dejo constancia ante la historia”, dijo Boluarte, quien insistió en que su gobierno fue honesto. “No hemos tocado un solo sol que no pertenezca a los peruanos. Hemos ejercido la presidencia con decencia y honestidad”.

En tono desafiante, la exmandataria aseguró que su salida respondía a intereses oscuros.

“Seguramente la delincuencia en estos días va a menguarse un poquito, porque no me cabe duda de que detrás de toda esta situación hay manos negras”, afirmó, sugiriendo que su caída habría sido orquestada.

Boluarte también pidió al electorado “pensar varias veces antes de votar” y llamó a “apostar por fortalecer la democracia”, antes de despedirse con palabras en quechua, un mensaje que tradujo como una exhortación a trabajar unidos y sin robar al país.