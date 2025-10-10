Exclusivo, José Jeri llegó a su vivienda en Jesús María custodiado por un gran resguardo policial

El país amanece con un nuevo presidente de la República. José Jerí asumió el cargo tras la destitución por vacancia de Dina Boluarte.

En el momento de su juramentación, se desempeñaba como presidente del Congreso y la toma del poder se realizó después de que el pleno del Congreso rechazara una moción de censura contra la Mesa Directiva que él presidía.

En su primer discurso, prometió trabajar contra la criminalidad organizada y fortalecer la seguridad ciudadana, garantizando al mismo tiempo elecciones transparentes en 2026.

Brindó unas palabras a la prensa

Tras retirarse del Parlamento, el ahora mandatario se traslado a su vivienda en el distrito de Jesús María, custodiado con un gran resguardo policial.

Cabe señalar que, ante la insistencia de la prensa en la puerta de su casa, el mandatario señaló: “Pido calma y tranquilidad y tenemos que trabajar para enfrentar a la delincuencia”.