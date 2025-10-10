Dina Boluarte no habría llegado a su casa tras salir de Palacio de Gobierno

En la madrugada de este 10 de octubre, Dina Boluarte ha sido destituida del cargo de presidenta de la República por el Congreso, debido a una moción de vacancia por "incapacidad moral permanente" La vacancia en su contra se aprobó con 122 votos a favor, superando los 87 necesarios.

La destitución se produjo en respuesta a la percepción de que Boluarte no había gestionado eficazmente el aumento de la delincuencia organizada en el Perú.

No llegó a su vivienda

Tras la votación en el Parlamento, Boluarte se convirtió en el quinto mandatario del Perú en ser destituido mediante este procedimiento.

Luego de conocer la votación del Congreso, su último mensaje público fue emitido tras ser destituida, pero este fue cortado al aire ya que, empezada la juramentación del nuevo presidente del país, José Jerí.

Boluarte dejó la sede de Ejecutivo en medio de un gran resguardo, pero no llegó a su vivienda.

Cabe señalar que, la exmandataria dejó la sede presidencial alrededor de la 01:30 horas de la madrugada a bordo del vehículo oficial conocido como el 'cofre‘, caracterizado por sus lunas polarizadas y su uso exclusivo para traslados de alto resguardo, pero al parecer nunca llegó a su casa en el distrito limeño de Surquillo.