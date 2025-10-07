Congreso convoca a reunión con gremios de transporte, pero se desconoce quiénes asistirán

En medio de la crisis que atraviesa el transporte público a raíz de las extorsiones, el Congreso de la República convocó a una reunión con representantes del gremio para buscar salidas al conflicto. Sin embargo, a pocos minutos del inicio del encuentro, no hay certeza sobre quiénes asistirán.

MESA DE TRABAJO TRAS PARO QUE CASI SE EXTIENDE POR 48 HORAS

La cita fue organizada por el presidente del Parlamento, José Jerí, y se llevará a cabo en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. El objetivo es establecer una mesa de trabajo para escuchar las demandas del gremio y buscar medidas conjuntas que permitan superar las constantes paralizaciones.

Según reportó Buenos Días Perú, hasta el momento no se ha publicado la lista oficial de dirigentes convocados. “Hemos intentado acceder a la lista de participantes, pero no ha sido posible conocerla hasta ahora”, informó el periodista Jorge Madico desde el Congreso. En la reunión anterior —realizada la semana pasada— asistió Martín Valeriano, uno de los voceros del sector, pero su presencia esta vez no ha sido confirmada.

Lo que sí se ha verificado es la llegada del ministro del Interior, Carlos Malaver, quien tiene programada además una presentación ante la Comisión de Presupuesto. También se espera la participación del ministro de Economía y Finanzas, José Arista Pérez Reyes, quien confirmó su presencia en la cita.