Congreso apelará orden de otorgar pensión vitalicia a Pedro Castillo

El Poder Judicial dispuso en primera instancia que el expresidente Pedro Castillo reciba una pensión vitalicia de S/ 15 600 mensuales por su condición de exjefe de Estado. La decisión ha generado fuertes críticas en el Parlamento, donde diversos congresistas sostienen que no debería acceder a este beneficio tras haber intentado dar un golpe de Estado.

“En el poco tiempo que estuvo distorsionó el funcionamiento del Estado, hubo mucha corrupción. No debería corresponderle ningún derecho”, cuestionaron desde la oposición.

El fallo judicial tomó como precedente el caso de Alberto Fujimori, a quien también se le reconoció este derecho a pesar de sus condenas por homicidio y corrupción. Sin embargo, la congresista María del Carmen Alba consideró que se trata de situaciones distintas, ya que Fujimori recibió el indulto y cumplió su condena.

Desde el sector oficialista, el legislador Jaime Quito denunció una supuesta “discriminación” si no se cumple con el pago. “La ley es para todos o no lo es. Se está cometiendo una injusticia con Pedro Castillo”, afirmó.

La Procuraduría del Congreso anunció que apelará la resolución, por lo que la decisión podría ser ratificada o revocada en una segunda instancia.