Dina Boluarte: Ejecutivo evalúa declarar en estado de emergencia el sector transporte

Esta mañana, la presidenta Dina Boluarte llamó a los transportistas a un diálogo sincero para encontrar estrategias que permitan enfrentar con eficacia la criminalidad que azota a ese sector. Asimismo, los exhortó a deponer su medida de fuerza.

“Estamos enfrentando el crimen organizado, la extorsión y los demás delitos conexos. No estamos de brazos cruzados. Inclusive nuestra Policía Nacional sale herida o entrega su propia vida. Vencer a la delincuencia no solo está en el Ejecutivo, estamos haciendo todo nuestro esfuerzo”, aseguró.

Asimismo, la mandataria sostuvo que la compra de cámaras no ha podido llegar a término, por lo que Gobierno evalúa declarar en estado de emergencia el transporte para realizar una compra directa. También pidió a los transportista manifestarse sin violencia.

CONDUCTA DE PAZ

“Estamos trabajando. Señores transportistas, depongamos estas medidas de fuerza y conversemos de manera directa y lleguemos a cosas concretas, porque con un paro de 24, 48 horas o más no se va a solucionar el tema del crimen organizado. Tenemos que ser reales y objetivos”, insistió.

“También les hago un llamado. Hay el derecho a protestar, nosotros escuchamos su voz. Si salimos a protestar, que sea en esa conducta de paz, sin generar actividades que puedan dañar la propiedad privada o la pública. El derecho a la protesta no es el derecho a la violencia”, agregó.